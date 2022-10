Setomaa vallavanem olukorrast piiril Venemaaga: ebainimlik

«Käisin Koidulas ja tuleb tunnistada, et olukord on kurb ja uskumatu ukrainlaste vaates. Eesti poole peal ootab omasid üle 20 erineva suurusega bussi, mis on valmis neid edasi transportima, kas siis Ukrainasse või Euroopasse. Vestlesin just piiri ületanud ukrainlasega. Ta kinnitas, et tema sai üle kahe ööpäevaga, aga praegu on järjekord vene piiripunktis juba kolm ööpäeva,» kirjeldas Kudre ühismeedias.

Setomaa vallavanem Raul Kudre Foto: Arvo Meeks

Järjekorras on naised, lapsed, vanurid. «Nägin ka videolt, mida ta oli salaja filminud, et ukrainlased istuvad, magavad järjekorras maapinnal, kile ja riided pea kohale tõmmatud. Oli toodud ka euroaluste tüüpi istekohti, aga seda oli vähe. Süüa-juua pole, WC-d ei ole, olukord on ebainimlik,» lisas vallavanem.

Vestlusest koorus Kudre sõnul välja, et kõiki teisi lastakse eelisjärjekorras üle, ent ukrainlasi ei peeta lihtsalt inimesteks ja kuuldavasti on antud käsk, et neid piiril kinni hoida nii kaua kui võimalik. «Kardetakse piiri täielikku sulgemist. Inimesed on reisinud bussidega piirini kaks kuni kolm tuhat kilomeetrit. Mis küll on muutnud venelased ebainimlikuks ja julmaks? Kui saaks kuidagi aidata teisel pool piiri olijaid, siis aitaks. Mõtlesin, et äkki saaks aktiviseerida Venemaal elavaid setosid vähemalt sooja teed pakkuma?»

Jutu lõpuks tänas piiriületaja Kudre sõnul eestlaste kiiret ja lahket tegutsemist piiripunktis. «Pidavat saama ka soojas olla jne.»

Lõuna-Eesti Postimehele lisas Kudre, et üldiselt on kõik Eesti pool toimuv kontrolli all. «Esmaspäeval kohtume veel sotsiaalkindlustusameti esindajatega Luhamaal ja ka Koidulas sellel teemal, et kuidas me Eesti poole peal saaksime põgenike paremini vastu võtta. Transpordiamet peaks paigaldama või on juba Luhamaale paigaldanud lisaprügikaste ja rääkisime ka WC-st. Probleem on ikka Vene territooriumil ja sinna eestlaste käed ei ulatu. Püüame siin ka setode venepoolses kogukonnas infot jagada ja üles kutsuda abile,» lausus Kudre.

Vallavanem lisas, et vald saaks ehk abistada Eesti poolel ka sealseid ootajaid, kostitades neid pirukate, teega ja muu sellisega. «Nad ootavad ka siin kolm päeva, aga nad saavad autodega liikuda.»

Venemaal Koidula piiripunkti juures ootavad paljud inimesed pääsu Eestisse. Foto: Pskovskaja Gubernia/Telegram

