Turvatöötajate üleelamised: mõni viskab joogiga, teine ründab noaga

Eesti Turvaettevõtete liidu kodulehel on kirjas: “Turvalisus on üks meie põhivajadusi, mis tagab täisväärtusliku elu ning loob väärtust suhetes ümbritsevaga.” Selle tagamiseks peavad turvamehed aga pahatihti enda elu ohtu seadma ning tegelema agressiivsete inimestega.

Näiteid on mitmeid. Kevadel sai politsei väljakutse Tartus kauplusesse, kus turvatöötaja ja kliendi vahel puhkes konflikt, mille käigus lõi joobes kauplusekülastaja teda korrale kutsunud turvatöötajat.

Poolteist kuud tagasi leidis aset aga hoopis kahetsusväärne juhtum, kus turvatöötaja tapeti. Politsei sai hilisõhtul teate, et Akadeemia tee ühiselamus vajab turvatöötaja abi ühe mehe majast välja saatmisega. Kohale saabudes suundus politsei turvatöötajaga korteri juurde, kus mees turvatöötajat noaga ründas. Vaatamata politseinike pingutustele turvatöötaja elu päästa, suri 69-aastane mees sündmuskohal.

Mitmed inimesed muutuvad agressiivseks alkoholi tarvitades. Näiteks kontsertidel ja festivalidel pole harvad juhtumid, kui purjus inimesed sõimavad turvatöötajat, muutuvad agressiivseks ning viskavad isegi jooke turvatöötaja suunas. Lisaks on ka üleolevaid noori, kes turvatöötajatega tüli norivad.

„Siinkohal tahaks meelde tuletada, et turvatöötaja on siiski meie abiline. Turvatöötaja tähtsaim ülesanne on ohtlike situatsioonide ettenägemine ja ennetamine ning kiire tegutsemine kriisiolukorras,“ selgitas G4Si kommunikatsioonijuht Maxim Tuul.

Turvatöötajad aitavad meid nii suurüritustel kui igapäevastes tegemistes. Nad tulevad appi, kui kedagi rünnatakse ja peavad korda, et inimesed järgiks seadusi, ei lägastaks kaubanduskeskustes või avalikes ruumides, ei lõhuks istumispinke ega varastaks poest. Nemad hoolitsevad selle eest, et kedagi massiüritustel ei ahistataks ja tagavad, et inimesed pargiks enda autosid nii, et kõik suurüritustele enda sõidukitega ära mahuks jne.