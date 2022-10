Pääsu Eestisse ootavad põgenikud ööbisid kilest varjualuses

«Inimesed on sunnitud ootama mitu päeva, paljud viibivad kogu selle aja õues ja vajavad hädasti sooja toitu, vett ja sooja riietust,» kirjutas laupäeva õhtul oma Telegrami kanalis Pihkva tuntud poliitik Lev Šlosberg (Jabloko). «Vabatahtlikud töötavad piiripunktides, kuid nende jõupingutustest ei piisa, et kõiki aidata.»

Olukorra tõsidust ilmestavad pühapäeva hommikul väljaande Pskovskaja Gubernia Telegrami kanalis avaldatud paar fotot, millel on näha, kuidas põgenikud Kunitšina Gora piiripunktis (asub Koidula piiripunkti vastas) püstitavad kilest telki, et leida kaitset külma eest.

Humanitaarabi viimiseks algatas Jabloko erakond laupäeva õhtul Pihkvas korjanduse, et laekuva raha eest viia pühapäeval piiripunktis vaevlevatele inimestele vajalikke asju.

«Viimastel nädalatel on taas märkimisväärselt kasvanud Venemaalt Eestisse saabuvate sõjapõgenike arv,» kinnitas Kagu piiripunkti juht Peter Maran reedel. «Ühelt poolt valdab inimesi hirmutunne Vene mobilisatsiooni tagajärgede ees ning teisalt on ka naaberriikides pikenenud piiriületuse järjekorrad ning sõjapõgenikud püüvad leida kiiremaid võimalusi Venemaalt lahkumiseks.»

Paraku võtab piirikontroll Venemaal palju aega, mistõttu on seal tekkinud pikk järjekord. «Piiri ületanud inimeste sõnul on Vene poolel olnud ooteaeg kohati koguni kuni kaks ööpäeva ja suuresti on nad seal söömata-joomata ja külmetades oma piiriületust oodanud. Meie poolel järjekorda ei ole,» märkis Maran.