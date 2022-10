VIDEO ⟩ Vene piir seisab: põgenikud ei pääsenud Eestile tolligi lähemale

«Terve päev me ei liikunud sentimeetritki,» sõnas üks piiriületust ootav naine väljaandele Pskovskaja Gubernija saadetud videos. «Seal väravatele lähemal öeldakse, et meilt läks üks grupp [üle piiri], aga kui see läks, siis meie oleks pidanud ju liikuma [piiripunktile] lähemale, aga me ei ole. Meil on siin lapsed. Mitte mingit infot ei anta.»

«Me võime ainult spekuleerida «piiride aeglustumise» põhjuste üle, kuid see ei muuda vajadust aidata hädas olevaid inimesi,» teatas Venemaal opositsioonilise Jabloko partei Pihkva piirkonna esimees Lev Šlosberg oma Telegrami kanalis. «Probleem on suur, see puudutab kõiki viit kontrollpunkti Pihkva oblasti piiril Eesti ja Lätiga. Igas kontrollpunktis on sadu inimesi, sealhulgas eakad ja lapsed ning järjekorrad kestavad juba seitsmendat päeva.»

Pühapäeva õhtul ilmus ka video olukorrast Šumilkino piiripunktis.

Jabloko kogub piiril lõksus olevate sõjapõgenike abistamiseks raha ning vabatahtlikud on viinud sinna inimestele nii toitu kui riideid. Luhamaa vastas asuvasse Šumilkino piiripunkti on abi saadetud nii Pihkvast kui ka Eestist, kust piiriületajad viisid tekke ja muud vajalikku.