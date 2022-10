Koerad näitavad Puka sügislaadal oma oskusi

Vahva päev Otepää vallas Puka alevikus algab male miniturniiriga «Kirju sügis». «Varem oli see kohaliku rahva seas väga populaarne. Kahjuks on see viimastel aastatel unustusse vajunud ja vajaks kindlasti elustamist,» ütles Puka kultuurimaja kultuurikorraldaja Katrin Uffert. Turniir leiab aset kultuurimaja väikeses saalis algusega kell 10. Osaleda võivad kõik soovijad.

Samal päeval ootavad korraldajad kõiki kauplema ja ostlema traditsioonilisele Puka sügislaadale. Kultuurimaja pargis näitavad oma oskusi trikikoerad ning keskpäeval algab koertenäitus «Puka matsukas 2022».

«Tegemist on mitteametliku näitusega, kus neljakäpalised näitavad oma parimaid oskusi. Sellest võivad osa võtta nii tõukoerad kui segaverelised,» sõnas Uffert. «Tänu heale tagasisidele, mida eelmisel aastal saime, otsustasime tänavu taas seda korraldada.»

Loomaomanikud saavad oma neljajalgseid sõpru registreerida neljas kategoorias, oodatud on koerad alates kutsikatest kuni veteranideni välja. Loomad peavad olema vaktsineeritud, esitada tuleb vetpass või vaktsineerimistõend. Teiste koerte või inimeste vastu agressiivsed koerad ei ole parki lubatud.

Pärast koertenäitust kuulutatakse välja lemmiklooma fotonäituse ja aiasaaduste konkursi «Nunnud ja naljakad» võitjad. Täpsem info nii koerte- kui fotonäituse ja aiasaaduste konkursi kohta on leitav Puka kultuurimaja Facebooki kontol.

Samal ajal saab kultuurimaja suures saalis vaadata maalinäitust, mille on üles pannud kunstnik Liisi Lukk. Päeva lõpetab samas toimuv Tsooru külateatri etendus «Pulmad lisandiga».