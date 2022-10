Surma eest põgenevad ukrainlased on Venemaa piiril lõksus

«Näljased, pesemata, küsivad süüa, juua – mõned on olnud tee peal seitse ööpäeva,» kirjeldas nende olukorda esmaspäeval Koidula piiripunkti lähistel põgenikke oodanud Ukraina reisibussi juht Grigor (55).

Kiievist pärit Grigor on üks mitmest bussijuhist, kes eelmisest nädalast sõidab Eesti ja Läti piiripunktide ning Poola vahet, et võtta siit peale Venemaalt tulema pääsenud ukrainlased ning viia nad Kesk-Euroopasse. Sõit on põgenikele tasuta ning ka bussijuht ise oma tegevuse eest raha ei võta.