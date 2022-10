GALERII ⟩ Malbe sügisilm meelitas starti üle 2500 jooksusõbra

«Mulle on see juba 11. sügisjooks,» nentis enne 21-kilomeetrise jooksu starti Valgast kohale tulnud Heldi Kaares, kes töötab vallavalitsuses personalispetsialistina. «Jooksmas käin nii Valga kui Valka radadel. Läti poolel on mõnusad metsad ja head rajad. Pole küll jõudnud palju trenni teha, kuid loodan poolmaratoni läbi joosta alla kahe tunniga.» Nii läkski: ta läbis raja ajaga 01:54.18.