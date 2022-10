Kaks preemiat tuli Tõrva vallast pärit muusikutele

Välja anti kümme aastapreemiat hooajal 2021/22 enim silma paistnud muusikategelastele ja -kollektiividele. Samuti leidsid omaniku kaks tunnustuspreemiat. Ühe preemia suurus on 5000 eurot.

Kirke Karjale tõid tunnustuse viljakas loominguaasta ning tipptasemel kontserdid Eestis ja mujal maailmas. Karja on Valga muusikakooli vilistlane, pärit aga Tõrvast. Temast on saanud üks Eesti džässmuusikute liidreid.

Monika-Evelin Liivile tõid preemia väljapaistvad ooperirollid rahvusvahelistel ooperilavadel, sooloesinemised kodu- ja välismaal. Liiv alustas muusikaõpingud Tõrva laulustuudios Maie Kala käe all ning temast on saanud üks tuntumaid Eesti päritolu klassikalauljaid maailmas.

Helikunsti sihtkapitali esimees Marje Lohuaru kiitis muusikuid, öeldes, et koroonapandeemiast ja ärevatest aegadest hoolimata on Eesti muusikaelu erakordselt tihe ja dünaamiline. «Kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali preemiatele esitati tänavu üle 70 nominendi ja need 12 preemiat katavad ainult murdosa nendest, keda sooviks tunnustada.