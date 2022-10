Kui sage kohtuskäija Eesti inimene on?

Mõni ei satu siia kordagi, mõni satub tihti. On ka neid, kes vajavad kohta, et end tühjaks rääkida, end välja valada, kui suhted omavalitsuse või naabriga on sassis. Halduskohtute koormus on praegu normaalne, aga kohtuniku kohti võiks rohkem olla, et inimesed saaksid lahendid kiiremini kätte.