Mait Klaassen kandideerib Reformierakonna nimekirjas riigikokku

Mait Klaassen selgitas, et soovib oma kogemusi rakendada Eesti riigi paremaks muutmiseks. «Eesti ühiskonnas kui ka laiemalt on toimumas väga turbulentsed protsessid. Maailm tervikuna peab lähiaastatel saavutama uue ning jätkusuutliku tasakaalupunkti. Usun, et minu kogemused on suureks kasuks tasakaalustatud, targa ja innovatiivse Eesti kujundamisel,» sõnas Klaassen.