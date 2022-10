Pihkva kuberner lubas põgenikele vihma kaitseks telke ja armee värbamispunkte

Teisipäeval pärast südaööd tehtud postituses teatas Vedernikov, et olukord piiripunktides ei ole lihtne, kuid on võimude kontrolli all.

«[Inim]vool on suur, inimesed on erinevad,» kirjutas kuberner oma Telegrami kanalis. «On neid, kes püüavad välja viia norme ületavat valuutat, antiiki, kunsti, keelatud kaupu. On ka Venemaa kodanikke, kes on ajateenistusealised. Arusaadavatel põhjustel viiakse läbi kõik asjakohased kontrollid ja naabrid ei kiirusta neid läbi laskma.»

Piiriteenistus, hädaolukordade ministeerium ja kohalikud omavalitsused on Vedernikovi sõnul juba teinud kõik vajaliku: tugevdanud piirivalvet ja taganud sanitaartingimused.

«Kuid inimeste sissevool on väga suur,» jätkas ta. «Seetõttu andsin ma ilmastikuolusid arvestades korralduse korraldada oluliste toiduainete müük [põgenikele], samuti paigaldada köetavad punktid vihma kaitseks. Telgid on juba püsti.»

Eile õhtul said piiripunktides lageda taeva alla jäänud inimesed vihma ja tormi eest varju nii Petseris kui näiteks Luhamaa vastas asuvas Šumilkino piiripunkti lähistel asuvas tanklas (pildil).

Piiri tagant antakse teada, et vabatahtlikud on piiriületust ootavatele Ukraina põgenikele kinnitanud, et Ivangorodi kaudu pääseb praegu üle piiri umbes kaheksa tunniga ning sealt edasi rongiga Tallinnasse.