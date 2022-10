Tormi järel olid sajad inimesed elektrita

Esmaspäeva lõuna paiku tugevaks paisunud tormi tipp oli Elektrilevi teatel kell 16.05, mil elektrita oli üle Eesti korraga 5062 klienti. Alates esmaspäeva lõunast on likvideeritud 54 keskpinge- ja 40 madalpinge riket ning elektrivarustus taastatud 11 000 kliendil. Suured rikked olid Võrumaal ja Põlvamaal. Lisaks oli katkestusi Tartumaal, Viljandimaal ja Lääne-Virumaal. Täna lubab tugevaid tuuli valdavalt Lääne-Eestisse.

«Möödunud öö oli meile ja koostööpartneritele väga tegus. Saime paljud rikked taastatud ja hommikul oli tormist tingituna pingetute klientide arv 581. Kõige rohkem on hetkel taastamist vaja teha Kagu-Eestis ja Tartumaal. Seal piirkondades on prioriteet rikete likvideerimisel ja osad plaanilised tööd on seetõttu tühistatud. Loodame kõigile elektri taastada tänaseks õhtuks,» ütles Elektrilevi juhtimiskeskuse üksuse juht Hardi Puusepp.