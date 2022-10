Varjupaikade MTÜ aastapreemia pälvis Tiina Randjärv

Elmo on söakuse preemia silmapaistvale ja loomasõbralikule ametiisikule, kellega Varjupaikade MTÜ-l on olnud õnn viimase aasta jooksul koostööd teha. Sel korral pälvis aastapreemia loomade heaolu eest seisev Võru linnavalitsuse keskkonna- ja järelvalvespetsialist Tiina Randjärv.

Varjupaikade MTÜ juhatuse liikme Merike Tormi sõnul ei olnud Elmo preemia saajat raske leida. «Näeme seda oma igapäevatöös, kui oluline on tugev ja operatiivne koostöö erinevate asutuste vahel. Tänu koostööle saame alati efektiivsemalt loomi aidata. Koostöö Tiinaga on märkimisväärselt aidanud hätta sattunud loomi,» selgitas Merike Torm.

Varjupaikade MTÜ töötajatel, kes Tiinaga igapäevaselt kokku puutuvad, jätkub preemia laureaadi kohta vaid positiivseid sõnu. «Oleme temaga pikalt koostööd teinud ja ta toetab meid alati. Ta on sõbralik, abivalmis ning tema jaoks on esikohal loomade heaolu, mitte mingi rahaline väärtus. Tore on näha, kui ametnik on niivõrd osavõtlik ja teeb kõik selleks, et loomi aidata,» ütles Varjupaikade MTÜ Võru loomade varjupaiga juhataja Relika Rehemets.