VIDEOLUGU ⟩ Venemaa kaudu saabuvad põgenikud saavad Luhamaal tagasi usu inimlikkusse

«Kui varem tuli rohkem sõjapõgenikke Narva kaudu, siis nüüd liiguvad nad Lõuna-Eesti kaudu. Minu sõnum vastavale ministrile, kes sotsiaalkindlustusametiga tegeleb, on, et me peame samasuguse võimekuse [põgenikke abistada] looma ka siin, nagu Narvas,» rääkis Läänemets Lõuna-Eesti Postimehele. «Kuuldavasti on Vene poolel väidetavalt mõni inimene selle külma käes oodates ka ära surnud. Siin on palju väikesi lapsi, naisi, nende olukord ei ole hea.»