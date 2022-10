Amet jäi Sulbi mihklilaadal tehtud lihamüüjate reidiga rahule

Ameti toiduosakonna peaspetsialisti Triinu Allika sõnul võib kontrolli tulemustega rahule jääda. «Enamus müüjatest olid ametit teavitanud ning neil olid nõuetekohased dokumendid kaasas. Loomulikult võiks see tulemus olla veelgi parem, kuid nii müüjad kui ka laadakorraldajad on nõuetest teadlikumad.»

Koostöö laadakorraldajate ja kohalike omavalitsustega on ameti sõnul paranenud, mistõttu on ka müüjad teadlikumad.

«Amet korraldas kevadel infopäevad kaubanduskeskuste esindajatele ja kohalikele omavalitsustele. On väga oluline, et kõik osapooled pingutaksid selle nimel, et meie inimesteni jõuaks vaid ohutu toit,» lisas Allika.