Toftan pani välja neli stipendiumit Võrumaa kutsehariduskeskuse õpilastele

«Võrumaa kutsehariduskeskuse mehhatroonikute vastu on ettevõtete poolt suur huvi,» lausus Võrumaa kutsehariduskeskuse direktor Eveli Kuklane. «Toftani pakutav stipendium on seega laia ja pikaajalise mõjuga samm selle eriala populariseerimiseks. Teatud jälje on see juba jätnud meie vastuvõtuarvudele: kui eelmisel aastal võtsime mehhatroonika õppekavadele vastu 20 õpilast, saime tänavu õpilasi vastu võtta juba 45.»