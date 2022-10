Valga militaarmuuseum valmistub laienema

Militaarteemapark ehk ametliku nimega Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsioon AS on selle juhi Meelis Kivi sõnul rändnäituste saalist aastaid puudust tundnud. Näiteks neli-viis aastat tagasi pakkus koostööpartner Poola sõjamuuseum, et nad tooksid Valka uhke sõjameeste vahakujude näituse. «Aga kuhu see panna? Meie muusemi toad on pisikesed. Territoorium on küll lai, aga sellisteks näitusteks ruum puudub,» lausus Kivi.