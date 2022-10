Tomi Saluveer: ka kindlustundel on vahel hind

Generaatorihullus pole tänaseni vaibunud ning esimesed tõsised sügistormid on nõudlust selle seadme järele veelgi suurendanud. Tean näidet ühest suuremast internetipoest, kus lihtsamat sorti kolmekilovatise generaatori hind on viimase kümne päevaga tõusnud 50 euro võrra: 249 eurolt 299ni. Transpordifirma kullerid aga on rakkes ligi 50-kiloste saadetiste laialivedamisega ning tõdevad rasket pakki maha laadides tõelist generaatorihullust.

Kolme aasta tagune oktoobrikuu lõpp tabas Kagu-Eestit tormiga, mille järel elekter kadus olenevalt piirkonnast tundideks ja mõnes kohas ka päevadeks. Torm viis Võru alajaama juhtimishoonelt plekk-katuse, mis lendas rajatise mõlemale sektsioonile ning viis kogu alajaama lühisesse. Elektrivarustus katkes kogu Võru linnas. See tõi omakorda kaasa tõrked mobiilsides, veevarustuses ja kütuse tankimisel.

Varuda tasuks ka sularaha, sest suurema kriisi ajal ei saa lootma jääda sidemastidele, mis võivad olla üle koormatud või rivist väljas.

Seega oleks peale generaatori mõistlik omada ka kütusevaru. Autonoomseid tanklaid on küll praeguseks juurde tekkinud. Suurematel kütusemüüjatel, kes on nii-öelda elutähtsa teenuse osutajad, on sellest aastast kohustus varustada autonoomse elektritoitega tanklaid mitmes Eesti piirkonnas.

Võrus on sellised kohad näiteks Kose teel asuv Alexela tankla ja Räpina maanteel asuv Terminal Oili tankla, Põlvas Kesk tänaval Circle K tankla ning Valgamaal Pikasilla Premium 7. Varuda tasuks ka sularaha, sest suurema kriisi ajal ei saa loota sidemastidele, mis võivad olla üle koormatud või rivist väljas. Nii pole ka kaardi- või viipemakseid võimalik sooritada.

Tänavune aasta on toonud kaasa palju ärevaid sündmusi ning teadmatust, seega on mõistlik otsida stabiilsust asjades, mis on meie endi otsustada. Turvatunnet üldiselt raha eest osta ei saa. Aga kui kriiside möllus on turvatundel hinnasilt küljes, tasub mõelda, kui palju selle raha eest endale meelerahu saab osta.