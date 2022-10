Kaspar Kurve: miks peab Kasumetsas lageraiet tegema?

Lageraied KAH-aladel on mitmes Eesti omavalitsuses – viimati naabervallas Otepääl – päädinud sellega, et kohalikud on RMK vastu kohtusse pöördunud. Seda, et lageraieid peaks KAH-aladel vältima, on öelnud ka keskkonnaminister Madis Kallas.