Võrus avatakse Ove Maidla foto- ja graafikanäitus

Ove Maidla on üks vähestest kunstnikest Eestis, kes on aastaid pühendanud ennast nii muusikale kui kunstile. Viimased 30 aastat on ta lisaks ansamblites mängimisele tegelenud ka erinevate foto- ja graafikatehnikatega, täpsemalt broomõlitrüki, fotogravüüri, fotopolümeergravüüri ja linoollõikega.