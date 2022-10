FOTOD SÜNDMUSKOHALT ⟩ Katkine gaasivoolik tekitas korteris plahvatuse

«Uskumatu! Äkki oli kõva pauk, ja kogu lugu!» ütles Vilma, kelle kodus eile kella 18.50 paiku õnnetus juhtus. «Mina olin sel hetkel toas, Paul tegi köögis süüa. Meil on gaasiballoon, aga pliit on ka. Ju ta tahtis pliidi alla tuld teha, tõmbas tikku ja siis see kärts käis!»