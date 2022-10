Näitlejad toovad Moostesse muusikarõõmu

Nagu pealkirigi ütleb, on see sündinud laulvate näitlejate soovist pakkuda publikule rõõmsat õhtut. Selleks on nad kontsertlavastuses esitamiseks välja valinud oma lemmiklood nii Eesti estraadiklassikast, poplugudest kui ka maailmaparemikust – Artur Rinnest Vaiko Eplikuni, sekka Queen ja The Beatles.