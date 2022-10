Hinnatõus pidurdab jalgpallihallide ehitust

Kultuuriministeeriumi plaan toetada kõikidesse maakondadesse jalgpalli sisehalli rajamist on ehitushindade hüppe tõttu takerdunud. Nelja-aastasest projektist on esimesed neli halli valmis, mitmel pool tööd pooleli, Lõuna-Eesti kolm maakonda aga siiani rahata.

«Valminud on esimese aasta hallid. Teise ja kolmanda aasta hallide ehitus on käimas, kuid mõnel juhul on see ka peatunud ehitushindade kasvu tõttu,» rääkis jalgpalliliidu arendusdirektor Mihkel Uiboleht. 2023. aastal pidi olema Põlva, Võru ja Valga maakonna kord.