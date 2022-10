Elektrienergia hinna tõus kergitab ka võrgutasu

«Elektrilevi on üks suuremaid elektri kasutajaid Eestis ja vajab energiat võrgus ülekandmisel tekkiva füüsikalise kao katteks ning võrgu toimimise tagamiseks. Augustis oli ettevõte 3,4 miljoni euroga kahjumis. Et saaksime tagada elektrivarustuse ja olla ka kriisiolukordadeks hästi valmistunud, peame pidevalt võrgutugevdustesse investeerima. Kahjumiga pole see paraku kuidagi võimalik,» põhjendas Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm tõusu põhjust.