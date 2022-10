Äriregistri andmeid võib nüüd tasuta vaadata

Justiitsministri sõnul aitab andmete tasuta kättesaadavaks tegemine ettevõtlussektorit läbipaistvamaks muuta. «Infoühiskonna arenguks on vajalik vaba ligipääs kvaliteetsetele andmetele,;ennekõike neile, mis on riigi valduses. Info kättesaadavus aitab tagada majanduse läbipaistvuse ning loob eeldused nutikate andmepõhiste teenuste arenguks,» ütles justiitsminister Lea Danilson-Järg.

«Läbipaistev ettevõtluskeskkond tähendab, et tarbija teab, kelle teenuseid ja tooteid ta tarbib, ning ettevõtjad saavad ärisidemeid luues uurida koostööpartneri tausta. Majanduse läbipaistvus on kogu ühiskonna huvides,» lisas minister.

Justiitsministeeriumi plaanid ulatuvad registriandmete kättesaadavaks tegemisest kaugemale. «Praegu võimaldame e-äriregistri teenuseid kasutada tasuta sellisel kujul, nagu need juba olemas on,» ütles registrite ja infosüsteemide keskuse direktor Rivo Reitmann. «Tegemist on esimese sammuga avaandmete teekaardil. Järgmises etapis vaatame üle, millised on ettevõtjate vajadused ja mida uute teenuste loomisel lisaks soovitakse. Samuti tahame muuta info leidmise e-äriregistri portaalis mugavamaks.»