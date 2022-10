Edukad ettevõtjad võlgnevad tänu oma tublidele partneritele

Vidrike külamaja perenaine Küllike Lilienberg (vasakul) on koos abikaasaga ettevõtlusega tegelenud 28 aastat. Äsja jagas ta oma kogemusi Kagu-Eesti ettevõtluspäeval.

Kolm Lõuna-Eesti ettevõtjat – Küllike Lilienberg Valgamaalt, Eve Veski Põlvast ja Jalmar Vabarna Võrumaalt – on saavutatud edu eest suuresti tänu võlgu oma elukaaslasele, kellega koos on tegutsetud tandemina.