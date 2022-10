Võrumaa aasta õppija on töötanud mitmes ametis

Maakonnas esitati konkursile 27 kandidaati. «On oluline, et teadvustaksime õppimist ja enesetäiendamist kogu elu jooksul,» ütles Võrumaa täiskasvanuhariduse koordinaator Kertu Pehlak. «See on ühiskonna ja isiksuse arengu eeldus, et toime tulla kiiresti muutuvas maailmas.»

Aasta õppija Jüri Kiidron on hea näide, kuidas sihikindlus viib edasi ning õppimine on elu ja arengu loomulik osa. Kiidron on töötanud lasteaia direktori, sotsiaalpedagoogi ja kutseõpetajana. Samuti toimetab ta Kaitseliidu ridades, sealhulgas noorteinstruktorina. Muheda oleku, rahulikkuse ja hea huumoriga on Kiidron eeskuju noortele ning hinnatud kaaslane kolleegidele.

Aasta õpiteo tiitel läks koolikokkade koolitamisele. MTÜ Setomaa Liit esitas mitmesuguseid projekte kohaliku ning tervisliku toidu ja tooraine suuremaks kasutamiseks eelkõige koolides ja lasteaedades. Tarkusi jagati koolide kokkadele, korraldati osapoolte infoseminare ja ka ühiskokkamisi laste ja nende vanematega. Aidati taastada koolide aiad ja rajada istutuskaste – ikka selleks, et haridusasutused ise saaksid endale toiduks sobilikku toorainet loodust säästvalt kasvatada. Tänu Setomaa Liidu ettevõtmistele on Võrumaa viis omavalitsust sõlminud kokkuleppe saavutada 2024. aastaks omavalitsuste haridusasutustes mahetooraine kasutamine pakutavas toidus vähemalt 20 protsendi ulatuses.

Martti Kivi pälvis aasta koolitaja tiitli. Ta on väga asjatundlik ja motiveeritud koolitaja, kes teeb kõik, et õppijad saaksid väga hea ettevalmistuse kutseeksamiteks ning erialaseks tööks. Kivi juhendab kõiki õppijaid nii individuaalselt kui grupis, valides sobiva tempo ning arenguks vajalikud õppemeetodid. Ta loob õppimiseks toetava keskkonna, kus järgitakse töö- ja terviseohutuse ning keskkonnanõudeid.