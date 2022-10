Küsitlus: mis mälestused ja mõtted teil seoses õpetajate päevaga tekivad?

Juta Ojala, endine muusikaõpetaja, nüüd pensionär

«Olen ka ise ametilt õpetaja olnud. Kuid kui mina koolis käisin, oli meil samuti õpetajate päev. Mäletan, et andsime ise tunde ja see oli väga ilus päev, kuid mulle ei meenu, mis ainet mina anda võisin. Kuid olles ise olnud muusikakooli õpetaja, siis meil andsid erialatunde kõige vanemad ehk seitsmenda klassi õpilased. Need õpetajate päevad olid ehk isegi erilisemad, sest saime õpetajatena ühe päeva ise koolilapsed olla. Mul on hea meel, et traditsioone siiani elus hoitakse.»

Liia Kaska Foto: Jaanika Elias

Liia Kaska, talunik

«Mina olen õpetajate päevast kuulnud rohkem lastelt ja lastelastelt, kes on ka juba suured. Tunnen ise paljusid õpetajaid ja nemad on küll õpetajate päeva kiitnud, kuid minul seda õnne kahjuks ei olnud, sest mu noorusajal seda päeva ei tähistatud. Oleksin väga soovinud, et see päev oleks ka siis olnud.»

Kuuno Vohla Foto: Jaanika Elias

Kuuno Vohla, autojuht