Parima klassijuhataja tiitel ärgitab küsima: mitmendat klassi praegu juhatate?

Meil ei olegi klassijuhatajaid, vaid mentorrühmad. Mentor on võrdne klassijuhatajaga, kuid erinevus on selles, et kõik su juhendatavad õpilased on eri klassides. Mina olen 16 õpilase mentor. Tahame, et oleks ühtne koolipere ja gümnasistid kõik omavahel suhtleksid. Kuid auhinna sain tõesti kui klassijuhataja, sest teistel koolidel on ju veel see süsteem.