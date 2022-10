Muuseum pani välja tee-ehitustehnika mudelid

«Mõte oli näidata just nüüdisaegseid teemasinaid mudelitena ja nende otsinguil pöördusime tee-ehitusettevõtete poole,» sõnas muuseumi teadur Andres Seene. «On ju teada, et masinate müügiga käivad sageli reklaamina kaasas ka mudelid. TREV-2 Grupp tuli appi ja Joosep Ausmehe eestvedamisel ning koostöös masinamüüjate esindustega annetas muuseumile eksponeerimiseks 15 mudelit.»

Teemasinate mudeleid on muuseumi kogusse jõudnud varemgi. Nende mõõtkava on 1 : 50 ja laias laastus jagunevad need käsitööna ja tehase- või seeriatööna valminud mudeliteks. Seeriana on valminud needki, mis praegu näitusevitriini jõudsid, kuid tavapoest neid osta ei saa.