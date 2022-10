Liivast Zelenskõid kaitseb nüüd katus

«Tõrva ringristmikul on suur liikumissagedus ning ööpäevas läbib seda umbes 3500 autot. Ristmiku vahetus läheduses paiknev valgustatud liiva­skulptuur tuletab iga päev meelde, et sõda ei ole läbi ning võitlus Ukrainas käib meilegi oluliste väärtuste nimel – demokraatia ja iseseisvuse nimel,» sõnas Valga vallavanem Maido Ruusmann. «Soovime, et liivaskulptuur oleks meie toetusavaldusena julgelt eksponeeritud, kuni sõda on lõppenud Ukraina võiduga.»