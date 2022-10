Tervisekeskust asus juhtima mitmekülgne meedik

Sellest nädalast on Tõrva tervisekeskusel uus juht – Merily Boisen. Tal on kuueaastane kogemus tööst erakorralise meditsiini osakonnas ning ta on sertifitseeritud esmaabikoolitaja ja südamepuudlikkuse spetsialist. Samuti on noor naine Tartu kiirabi brigaadijuht.