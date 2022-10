Valgast pärit neiu tuli sünnipaika suhteid korraldama

Valga vallavalitsuse uue kommunikatsioonijuhi Elisabeth Tõnissoni sõnul on tal Valgas samasugune tunne, nagu oli Tenerife saarel: elu on pingevaba. Enamiku elust Tallinnas veetnud naisele on piirilinn lapsepõlvepaik, kus ta elas enda mäletamist mööda justkui roosas maailmas.