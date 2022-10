Etnokulp ⟩ Võrumaalane pälvis parima sooloartisti tiitli

Tänavune Etnokulpide konkurss võttis kokku pärimusmuusika kahe aasta loomingu, kuna tavapärases koosseisus Etnokulpe pole erikorrast tingituna saanud vahepeal kätte jagada.

«Võib öelda, et meil on koos kahe aasta lõikus. Eesti riigi suurust arvestades on see äärmiselt väljapaistev, et muusikud on nii aktiivsed,» lisas Noormaa, kelle sõnul oli mitmes kategoorias võit ülekaalukas.

Rahvahääletusel osales üle 3000 inimese, kes oma lemmikute eest hääle andis.