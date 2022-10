Seminar Valgas tutvustab suure koolmeistri tööd

«Meie kultuuriseminari mõte on näidata Valga elu tähesära-aegu ligi 200 aasta jooksul, et värskendada pilku ka meie ajale, kanda inspiratsiooni Valga noortele ja muusika- ning kultuurirahvale,» teatas muuseumi teadur-koguhoidja Priit Riemann.

Seal õppisid teiste seas Carl Robert Jakobson, Ado Grenzstein, Anton Jürgenstein, Hans Rebane, Joosep Kapp, Andres Erlemann, Mihkel Kampmaa (Kampmann), Hans Einer, Aleksander Kunileid-Saebelmann, Friedrich Saebelmann, Aleksander Thomson, Johannes Eglon ja Aleksander Läte — nendeta ei kujuta me Eesti kultuuri kujunemise aega ette.

2023. aastal on tulekul taas noorte laulu- ja tantsupidu — võib uhkusega öelda, et Eesti laulupidude häll on asunud Valgas.