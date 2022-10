Stipendium läks jagamisele 11 noore vahel

Lisaks Lainele said stipendiumi iluuisutaja Niina Petrõkina, sulgpallur Kristin Kuuba, sprinter Karl Erik Nazarov, maadleja Viktoria Vesso, kolmikhüppaja Viktor Morozov, maastikurattur Joosep Mesi, murdmaasuusataja Henri Roos ning sõudjad Johann Poolak ja Mikhail Kushteyn, kellel on potentsiaali moodustada tulevikus neljapaadi tuumik.

Stipendiaatide valikul lähtutakse eelkõige senistest tulemustest ja võimalikust edasisest arengust. Eesti tippspordi toetamise süsteemi Team Estonia koordinaatori Raido Mitti sõnul oli tase sel aastal erakordselt tugev. «Meil on imetlusväärselt palju noori, kellel on varases eas niivõrd selged eesmärgid ja võime pühenduda,» lisas žüriisse kuulunud Mitt. «Valik oli keeruline, kuid usun, et sõelale jäi üsna mitmekülgne sportlaste seltskond ja nad saavad hea võimaluse teha uuel hooajal oma arengus järgmised sammud.»