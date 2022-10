Põliselanike osakaal kahanes märgatavalt

Põlisrahvastiku osakaal on langenud kõikides maakondades. Valgamaal on see vähenenud lausa 5%. 2021. aasta loenduse andmetel kuulub Valgamaal elavatest inimestest 21% välispäritolu rahvastiku hulka. Selle näitajaga on Valgamaa Ida-Virumaa ja Harjumaa järel kolmandal kohal.

Madalaima põliselanike osatähtsusega on maakonnas Valga vald, seal elavatest inimestest kuulub põliselanike hulka 67%.

Võrumaal on põliselanike osatähtsus langenud kümnendiga 2%, nüüd on nende osakaal 92%. Madalaima põliselanike osakaaluga on Setomaa vald, kus nende hulka kuulub 84% rahvastikust.