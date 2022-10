Jaanika Elias: sügisel on heal sõnal eriline kaal

Ja see tähendab sedagi, et oma lähedastele jääb enam aega, kuna ilmad sobivad just selleks, et kodus toimetada ja mõnuleda. Paljudel jääb rohkem aega oma meelistegevusteks – olgu see lugemine, kirjutamine, kudumine, söögitegemine või midagi viiendat.

Üks sõber mainis hiljuti, et sügisel hakkab ta oma perekonda ja lähedasi rohkem hindama, sest siis on südames mingi üldine nukrus sees. Usun, et tal on täiesti õigus, sest ka mina ise tunnen, et tahan nüüdsel hämaral ajal rohkem oma lähedastega aega veeta. Mitte et ma enne seda ei oleks tahtnud, kuid sügisel tunnen eriti, et mu pere on mulle väga oluline. Õhtused jutuajamised abikaasa ja kolmeaastase lapsega muudavad muidu sombused päevad palju kaunimaks. Ja nukrus ongi läinud!

Kuigi vaimsele tervisele tuleks kogu aeg mõelda, kinnitavad psühholoogid ja psühhiaatrid, et just sügisel tuleks sellele tavalisest veel rohkem tähelepanu pöörata. Inimesed kipuvad siis endasse sulguma ja ka muremõtted tulevad kergemini pähe. Praeguses maailmas, kus me ei tea, mida teevad kütte ja elektri hinnad talvel ning ka üldist hirmu on palju, on ainus asi, mis meile natukenegi elurõõmu juurde annab, võimalus olla koos kõige kallimate inimestega.