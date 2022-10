Põlva vallas seisab olude sunnil ees koolireform

Põlva vallavanema Martti Rõigase sõnutsi tõstis riik küll õpetajate palka, rahastuse aga tagab õpilaste arvu järgi: ühe õpetaja palk on arvestatud umbes 15 õpilase kohta. Kauksi koolis on vaid 25, Ahjal 46 ning Tilsis 63 õpilast. Omavalitsuse ülal peetavatatest koolidest tulevad omadega välja Mooste, Vastse-Kuuste ja Põlva kool, kus on vastavalt 110, 95 ja 837 õpilast. «Kauksi koolis on kolm klassi ja needki on liitklassid: 1.–3., 4.–6. ning 7.–9,» sõnas vallajuht.