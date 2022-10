Pilaleht kuulutab: Petseri tuli referendumiga Eesti rüppe tagasi

Värske ingliskeelne pilaleht on reaktsioon Venemaa korraldatud niinimetatud referendumitele Ukraina oblastites, mis eelmisel nädalal Vladimir Putini poolt Venemaa osaks kuulutati. Pärast neid Moskva korraldatud nn referendumeid Ukrainas teatasid Tšehhi naljahambad, et Venemaa Kaliningradi oblastis on samuti läbi viidud referendum, mille tulemusel sai piirkonnast hoopis Tšehhi vabariigi koosseisu kuuluv enklaav Královec.