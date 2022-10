Taevaskojas ja Leevi lähedal läheb raieteks

RMK Põlvamaa metsaülema Tiit Timbergi kokkuvõttel on Taevaskoja kõrgendatud avaliku huviga (KAH) ala riigimetsamaa pindala 576 hektarit, millest 352 hektarit asub looduskaitse rangeimas vööndis, kus metsa ei majandata. Lisaks on RMK oma otsusega arvanud majandamisest välja 4,1 hektarit puhkekohtade metsamaad ja jõeniidukooslusi. 79 hektarit võtab enda alla Ahja jõgi koos Saesaare paisjärvega. Majandatavat metsa on 141 hektarit.