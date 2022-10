Põlvamaa lühiuudised

Muutus Räpina vallavalitsuse töökorraldus

Räpinas tänati kauaaegseid õpetajaid

Marina Soidla on Räpina ühisgümnaasiumis ametis olnud 30 aastat. 25 aastat on Räpina lasteaias Vikerkaar töötanud Ivi Kopli, Räpina aianduskoolis Ülle Sarnit ja Räpina ühisgümnaasiumis Karin Tuul.

Räpina aianduskoolis on 20 aastat ametis olnud Irma Samoldina, sama kaua on töötanud õpetajana Jane Raud.

Põlva püüab valgustuse pealt säästa

Põlva haldusteenistusele on helistatud ja kurdetud muret, et kõrgete elektrihindade ajastul põleb tänavavalgustus siin-seal vallas ka päevasel ajal.

Haldusteenistus andis teada, et lampide süttimist ebaharilikul ajal põhjustab tänavavalgustuse juhtimise tarkvara muutmine. Otsitakse võimalusi seadistada valgustus optimaalseimale režiimile, et elektrienergiat veelgi kokku hoida. Sellist reguleerimist võimaldab fakt, et suurem osa valla tänavatel särajatest on moodsad LED-valgustid.