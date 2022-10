Valgamaal auto ärandanud noored olid joobes

7. oktoobri hommikul avastati, et Valga vallas Hargla külas on ärandatud sõiduauto Opel Corsa. Masin leiti Valgas Riia tänavalt. Politsei pidas kuriteos kahtlustatavatena kinni kaks noormeest, neist üks on 17-aastane ja teine 15-aastane.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri prokurör Valdo Gerassimov ütles BNS-ile, et noorukitele on esitatud kahtlustus sõiduki omavolilises kasutamises. „Auto omanik ja noorukid olid ühisel koosviibimisel, kus tarvitati alkoholi. Ühel hetkel said noorukid omaniku teadmata kätte tema auto võtmed ja otsustasid minna kahekesi autoga lõbusõitu tegema,” rääkis Gerassimov.

Prokuröri sõnul ei ole see kahel noorel esimene kord nii käituda, sest alkoholi tarvitamisel tekib neil vastupandamatu soov sõita autoga. „See on äärmiselt ohtlik, kuna neil ei ole juhtimisõigust ja lõbusõidu tegid nad alkoholi tarvitanuna. Õnneks ei ole ükski inimene viga saanud, kuid oskamatu autojuhtimisega on nad mitut autot kahjustanud. Nii ka sel kui ka eelmisel korral, kui 2. oktoobril ärandati Valgamaalt üks Audi,” lausus prokurör Gerassimov.