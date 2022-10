Aasta õppija tiitli pälvis Valev Mägi, kes on oma elus palju aidanud erivajadustega inimesi ja jõudiski Maarja Külla teadmisega, et soovib veelgi rohkem sellesse tänuväärsesse töösse panustada. Nii õppis ta Tartu tervishoiu kõrgkoolis, et saada ka vastav haridus. Õpingud jätkusid täiendkoolitusega, et abivajajaid veelgi oskuslikumalt aidata.