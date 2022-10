Lõuna-Eesti paistab silma keskküttega korterite vähesusega

Eramuid, kus on tahke kütusega kütmisele lisaks ka mõni muu lahendus, on linnades 31 protsenti ja väikelinnades 16 protsenti.

Kõige vähem ehk alla poole ainult tahkel kütusel eramuid on Harju- ja Tartumaal, enim Hiiu- Võru- ja Valgamaal, kus neid on ligi 70 protsenti. Harju- ja Tartumaal moodustavad võrreldes teiste maakondadega tunduvalt suurema osa keskkütet kasutavad või vähemalt selle kasutamise võimalust omavad eramud.

Arvatavalt on korterite puhul asukoha mõttes küttetüüpide peamine erinevus see, et maal on palju suurem osakaal ainult tahkeküttel või koos keskküttega tahkel kütusel olevaid kortereid. Erinevus on märgata ka selles, et õhk- või maasoojuspumpa kasutavad korterid asuvad pigem linnades või väikelinnades.