Aasta pereettevõte tegutseb Põlvamaal

Peetri Puit OÜ/ARCWOOD on 2002. aastal tootmistegevusega alustanud Eesti kapitalil põhinev ettevõtte. Nende põhitoodang on CLT (ristkihtliimpuit), liimpuit-konstruktsioonid ning sõrmjätkatud konstruktsioonpuit.

Viie töötajaga alustanud ettevõtte on oma kodulehe andmetel kasvanud üheks juhtivaks puitkonstruktsioonide tootjaks Eestis ja Baltikumis, mis varustatud tipptasemel tehnoloogiate ja tootmismeetoditega. Tegu on CLT tootmise teerajajaga Eestis ning Baltikumis.

Konkurentsivõimelisimaks tööstus- ja energeetikaettevõtteks sai aga Võru vallas asuv firma Toftan AS. Varese külas tegutsev ettevõte on asutatud 1995. aastal, mil Kesk-Rootsist Toftani külast toodi Lõuna-Eestisse, toonasesse Sõmerpalu valda vanasse kartulihoidlasse kasutatud saeveskitehnoloogia. Praeguseks on sellest saanud suuruselt teine saeveski Eestis ja kolmas Baltikumis.