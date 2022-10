Soome ja Eesti muusik ühendavad jõud

Faarao Pirttikangas on tuntud ansamblite Kuhmalahden Nubialaiset, Cosmo Jones Beat Machine ja Astro Can Caravan karismaatilise liidrina, samuti koostööprojektidest kandlemängija Pekko Käppiga ja trioga Talmud Beach. Muusikaliselt ulatub tema soome- ja ingliskeelne looming pärimusmuusikast, folgist ja bluusist roki ja džässini.

Andres Roots on kontserte andnud nii Mississippi, Thamesi, Reini, Seine’i kui Emajõe ääres ning Prantsuse ajakiri Blues Again! kirjutab, et omaaegne Bullfrog Browni kitarrist on nagu hea Bordeaux’ vein, mis aastatega aina paremaks läheb.