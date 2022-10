Põlvamaa suvelugejad võtsid saagi kokku

Tunnustusüritusele Põlva keskraamatukokku kutsuti 38 last. Auhinnaks said tublid suvelugejad Põlvamaal elava lastekirjaniku Triinu Laane raamatu «Luukere Juhani juhtumised». Lugu räägib sellest, kuidas raamatu nimitegelane – klõbisev õppevahend – on koolist memme ja taadu juurde pensionipõlve pidama saadetud ja kõigile saab osaks toredaid seiklusi. Kohal oli ka autor ise, kes rääkis kokkutulnutele oma neljast seni ilmunud raamatust, millele peagi lisa oodata.