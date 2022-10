Hindelised lõpueksamid tulevad taas

Praeguste plaanide kohaselt toimub sel õppeaastal põhikooli lõpetamine koroonaviiruse-eelsel ajal kehtinud tingimustel. Nii on kooli lõpetamiseks vaja, et õppeainete viimased aastahinded on vähemalt rahuldavad, tehtud on loovtöö ning kõik lõpueksamid sooritatud vähemalt hindele kolm.