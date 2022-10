Depressioon ja ärevushäire tõmbavad pinna jalge alt

Depressiooni üks tundemärk on see, et inimesel kaob ära tahe, miski ei huvita. Kaob ka energia. Tihti väldib inimene suhtlemist ja vaataks näiteks lõpmatuseni telekat. Mõnel juhul otsitakse abi ka alkoholist või rahustitest, eelistades neid pingemaandajaid ka välja kirjutatud antidepressantidele.

Oktoober on vaimse tervise kuu. Sel puhul räägivad kolm inimest avameelselt, kuidas nende vaimutervis on olnud pikka aega suure löögi all. Kõik nad on abi otsinud ja seda ka saanud, kuid samas on hingerahu leidmiseni veel omajagu minna. Rääkijate nimed on muudetud, kuid toimetusele teada.